Факти ICTV – Випуск 18:45 (07.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Франк-Вальтер Штайнмаєр запевняє, що його формула покликана спростити виконання Мінських угод; розведення сил у районі Петрівського і Золотого відкладається; Маріуполь задихається від брудного повітря.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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