Факти ICTV – Випуск 18:45 (07.10.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.10.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова; голові Укрексімбанку вручили підозру через скандал з журналістами Схем; у Києві на Міжнародний економічний форум зібралося понад 130 іноземних і українських фахівців; як паління трави може вдарити по гаманцю та підірвати здоров’я.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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