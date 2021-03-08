Факти ICTV – Випуск 18:45 (08.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Закарпаття у червоній зоні; в Україні за добу понад 5 тис. інфікованих; як українки ламають стереотипи та чи прогресує наша країна в питаннях гендерної рівності; який стан постраждалих українців в аварії у Польщі; марш жінок у столиці та друге золото України на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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