Факти ICTV – Випуск 18:45 (08.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні знову майже 20 тис. інфікованих, ситуація у деяких регіонах – критична; на передовій напруга не спадає – є загиблий; Росія продовжує стягувати війська до українських кордонів; Харківський танковий завод імені Малишева на межі банкрутства; як живеться кримським татарам у Туреччині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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