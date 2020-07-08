Факти ICTV – Випуск 18:45 (08.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вигорілі села, знищені домівки та 5 загиблих. Пожежа на Луганщині досі не вщухла; коронавірус, нелегкі історії тих, хто одужав. Які наслідки цієї хвороби; іноземні інвестиції. Чому країна не може гарантувати безпеку вкладникам у нашу економіку; класична музика, мінімум стресу та найсучасніші технології. І все задля якості молока.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.