Факти ICTV – Випуск 18:45 (08.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські винищувачі зірвали прес-конференцію очільників Іспанії та Литви; за шість днів ринку землі вже уклали понад 300 угод на продаж земельних ділянок; російські туристи повертаються до Єгипту; російсько-окупаційні війська вже шість разів порушували режим тиші на Донбасі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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