Факти ICTV – Випуск 18:45 (08.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус в Україні встановлює тривожні рекорди, уряд вирішив закрити Крим; 12 років Російсько-грузинській війні; чому співробітники господарського цеху Укрзалізниці працюють у нелюдських умовах; як розвивається вітчизняний книжковий бізнес і як за шість років відбувся справжній ренесанс.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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