Факти ICTV – Випуск 18:45 (08.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 8.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: парламент ухвалив закон щодо розмитнення авто на єврономерах; 10 тисяч правопорушень сталося минулого року в українських поїздах; як утеплити свій дім і не викидати шалені гроші за комуналку.

Опубліковано Листопад, 08 в 20:06



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