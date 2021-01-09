Факти ICTV – Випуск 18:45 (09.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: катастрофа літака Boeing в Індонезії, загинуло 62 людини; режим надзвичайного стану у Лондоні, через коронавірус британська столиця закриває церкви; локдаун в Україні, як дотримуються карантинних обмежень українці; як протидіяти домашньому насильству і де можна отримати допомогу тим, хто опинився в ролі жертви.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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