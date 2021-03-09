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Факти ICTV – Випуск 18:45 (09.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: через велику кількість нових хворих на Covid на Західній Україні медичний колапс. Закрили школи і всі магазини, крім продуктових; аварія мікроавтобуса з пасажирами на Харківщині. Одна людина загинула, решта отримали травми. Що стало причиною ДТП; “Золоте дно” самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Фільм про розкішне життя бацьки випустили місцеві журналісти; термінова нарада у Букінгемському палаці через резонансне інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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