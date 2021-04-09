Факти ICTV – Випуск 18:45 (09.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні другий день поспіль майже 20 тис. інфікованих; мер Києва закликає уряд запровадити загальнонаціональний локдаун; Хомчак заперечив закиди Росії, що нібито Україна збирається атакувати; на Прикарпатті збираються закрити найкращий заклад в Україні для дітей з патологіями.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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