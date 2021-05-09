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Факти ICTV – Випуск 18:45 (09.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, як відзначали в Україні 9 травня; на передовій російські окупанти з гармати вдарили по житловому сектору Мар’їнки; Європа послаблює карантин і відкриває двері туристам; в Україні за добу понад п’ять тисяч хворих; на Харківщині розвалюється міст через Печенізьке водосховище.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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