Факти ICTV – Випуск 18:45 (09.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, як відзначали в Україні 9 травня; на передовій російські окупанти з гармати вдарили по житловому сектору Мар’їнки; Європа послаблює карантин і відкриває двері туристам; в Україні за добу понад п’ять тисяч хворих; на Харківщині розвалюється міст через Печенізьке водосховище.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.