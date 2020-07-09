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Факти ICTV – Випуск 18:45 (09.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ВООЗ визнає, що більшій частині світу не вдалось взяти Covid-19 під контроль, епідемія поширюється і прискорюється, в Україні за день плюс 840 нових випадків; поля на Луганщині могли підпалити навмисно , що спровокувало масштабну пожежу; президент інспектує програму Велике будівництво на Волині, подивився, як зводять об’їзну дорогу в Луцьку, обіцяє після державних шляхів взятися за  місцеві.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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