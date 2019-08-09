Факти ICTV – Випуск 18:45 (09.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже відома дата першого урочистого засідання нової Верховної Ради; за Роттердам+ 50 мільйонів гривень застави, суд обирає запобіжний захід обвинуваченим екс-чиновникам; американська пара рятує українських хворих дітей від інтернатів; третина світового океану вже забруднена, ООН терміново збирає нараду.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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