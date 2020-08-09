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Факти ICTV – Випуск 18:45 (09.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Білорусі вибори президента, в країні зник інтернет, а поліція затримує спостерігачів та журналістів; під посольством Білорусі в Україні великі черги, аби віддати свій голос люди стоять по п’ять годин; за літо темпи поширення коронавірусу в Україні збільшились у 2,5 рази.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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