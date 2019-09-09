Факти ICTV – Випуск 18:45 (09.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: звільнені полонені поїхали на обстеження до лікарів, на щастя особливо важких станів немає ні в кого; Україна експортувала пшениці на $2 млрд; під Одесою відкрили потужний зерновий термінал, який став найбільшою агроінвестицією України; депутати працюватимуть два тижні поспіль.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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