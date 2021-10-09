Факти ICTV – Випуск 18:45 (09.10.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.10.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Миколаєві чоловік підробив довідку про вакцинацію, а тепер вимагає реальне щеплення; росіяни їдуть до Європи та платять сотні євро, аби вакцинуватися від коронавірусу закордонними препаратами; комісія так і не обрала керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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