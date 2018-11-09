Факти ICTV – Випуск 18:45 (09.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: прем’єр Гройсман готовий подбати про опалювальний сезон у кожній області; українська валюта зміцнюється другий тиждень поспіль; у Китаї показали першого робота-телеведучого.

Опубліковано Листопад, 09 в 19:42



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