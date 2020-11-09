Факти ICTV – Випуск 18:45 (09.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Covid-19 у президента та очільника його офісу. Останні цифри, а також що означає карантин вихідного дня; українські науковці намагаються знайти спосіб подолати коронавірус; Трамп не здається та робить усе, щоб оскаржити результати виборів; в Україні активісти закликають заборонити фосфатні мийні засоби. Як вони впливають на здоров’я людей та екологію – розбирались наші журналісти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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