Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 18:45 (09.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Covid-19 у президента та очільника його офісу. Останні цифри, а також що означає карантин вихідного дня; українські науковці намагаються знайти спосіб подолати коронавірус; Трамп не здається та робить усе, щоб оскаржити результати виборів; в Україні активісти закликають заборонити фосфатні мийні засоби. Як вони впливають на здоров’я людей та екологію – розбирались наші журналісти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт 18:45 (09.11.2020)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (09.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (09.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (09.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (09.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (09.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (09.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (09.11.2020)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (09.11.2020)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (09.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (08.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (08.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (07.11.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (07.11.2020)
Факти ICTV. Спорт 12:45 (07.11.2020)
Факти ICTV. Спорт 12:45 (07.11.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка