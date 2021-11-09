Факти ICTV — Випуск 18:45 (09.11.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.11.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Європа тимчасово закриває двері для українців, 833 смерті в день навіть для неї забагато; про послідовників та учнів геніального космічного конструктора Михайла Янгеля та важливість підтримки космічного потенціалу України; українські весільні сукні стали міжнародним і прибутковим бізнесом, за нашими платтями їдуть наречені з усього світу.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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