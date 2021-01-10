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Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тисячі людей, відчинені ресторани та повна відсутність карантинних обмежень. Українці масово поїхали пересиджувати локдаун до Буковеля; чи дотримуються протиепідемічних заходів у Києві; омари, рябчики, королівські креветки, крюшони, оливки й трюфелі. Це інгредієнти справжнього салату Олів’є.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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