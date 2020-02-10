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Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться:уже двоє українців мають ознаки зараження коронавірусом, вони члени екіпажу японського круїзного  лайнера; в Україні  30 тис. хворих з активною формою туберкульозу, на цьому тлі уряд через брак грошей  збирається скоротити тубдиспансери; маленька Естонія має територіальні претензії до Росії: Таллінн прагне повернути Івангород і Печори; боротьба за Біличанський ліс під Києвом точиться вже 12 років, навіть статус національного парку не відлякує забудовників, бо досі немає меж заборонених для вирубки територій.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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