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Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: понад 200 смертей і більше 6 тис. нових інфікованих. Коронавірус не відступає; вибух гранати у Бердянську, двоє загиблих, одна важко-поранена. Поліція з’ясовує причини трагедії; уряд знайшов 2 млрд грн на відновлення історичних пам’яток, а за їхню руйнацію каратимуть в’язницею.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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