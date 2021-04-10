Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні у 20 областях лікарні переповнені; США заявляють про найбільшу кількість російських військ біля кордонів України. Київ скликає засідання ОБСЄ; в Україні відбувся перший політ санавіації. Як рятували жінку з інсультом; 11 років після Смоленської трагедії; 6 років декомунізації: як очистились міста та свідомість українців.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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