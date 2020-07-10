Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні рекордна кількість пацієнтів, які одужали від коронавірусу – понад тисяча, немало і заражених – 819; християнська святиня – Собор Святої Софії в Стамбулі знову став мечеттю; Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини через збитий боїнг MH17 у небі над Донбасом 2014 року.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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