Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: біля Донецька терористи намагаються відбити втрачені позиції, на Одещині знову зсув ґрунту на пляжі; ООН закликає країни терміново змінювати звички; у Росії знову мітинги, на вулиці вийшли тисячі люди у трьох великих містах; до Маріуполя на фест приїхали російські артисти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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