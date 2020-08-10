Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Білорусі опозиціонерка Тихановська не погоджується з даними ЦВК, люди збираються на новий мітинг; в Україні хворих на коронавірус за добу ще більше тисячі; у Івано-Франківську вигадують альтернативні способи переробки сміття; в Одесі команда Дизель-шоу презентувала першу після карантину програму.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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