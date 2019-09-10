Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком вперше після визволення поспілкувались з журналістами; без обговорення та з порушенням регламенту – депутати ухвалили закон про імпічмент президента; у Дніпрі нарешті відкрили скандально-аварійний міст, влада називає його стан ідеальним, а громадські активісти ремонт нарекли косметичним.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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