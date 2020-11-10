Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: антирекорду не було, але хворих за добу більше 10 тис. Лікарні вже заповнені на понад 70%; Україна ніяк не виплатить компенсації родинам медиків, які померли від Covid-19; без Кремля не обійшлося. Вірменія, Азербайджан і Росія підписали документ про припинення війни в Нагірному Карабаху; в Україні долар і євро постійно скачуть.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.