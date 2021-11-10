Факти ICTV — Випуск 18:45 (10.11.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.11.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українські науковці прогнозують спад епідемії за 2 тижні; реакція Києва буде рішучою і вчасною – РНБО аналізувала можливі загрози для українського кордону; за відсутності держаної стратегії виживання в енергетичну кризу українці починають дбати про енергонезалежність самі.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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