Факти ICTV – Випуск 18:45 (11.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: рік від початку оголошення всесвітньої пандемії. Але коронавірус лише набирає обертів і стає більш агресивним; Україна дивом уникнула віялових відключень світла. В чому причина енергетичної кризи і як її можна вирішити; контрабанда на західних кордонах країни. Бурштин, валюта, наркотики та цигарки. Яке покарання отримують ділки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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