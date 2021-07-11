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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 18:45 (11.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій ворог стріляє з артилерійських систем; сьогодні річниця цинічного обстрілу росіянами наших військ під Зеленопіллям; негода на Західній Україні – велика вода затопила сотні будинків. А в Карпатах, серед літа випав справжній сніг; в Україні 290 нових хворих на Covid; старт Річарда Бренсона та команди польоту у космос; фінал Євро-2020.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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