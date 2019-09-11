Факти ICTV – Випуск 18:45 (11.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: визволений з російського полону Роман Сущенко вперше поспілкувався з пресою; уряд виділить всім політв’язням звільненим з Росії по 100 тис. гривень; Верховна рада в першому читанні ухвалила законопроект про незаконне збагачення.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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