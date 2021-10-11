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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 18:45 (11.10.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.10.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за неділю в Україні додалося 8 тис. 832 інфікованих коронавірусом; росіян знову звинувачують у промисловому шпигунстві. Цього разу – фармацевтичної компанії AstraZeneca; відсьогодні в Гаазі розпочинаються слухання у справі про захоплення росіянами українських кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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