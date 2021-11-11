Факти ICTV — Випуск 18:45 (11.11.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.11.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україну йдуть холоди та морози, а значить стартує опалювальнйи сезон – де тепло включили, де з ним проблеми; Лукашенко грозиться залучити російські бомбардувальники та перекрити Європі газ; у Німеччині вперше виявили 50 тис. хворих за день. У Європі фіксують новий сплеск епідемії, однак смертність невисока.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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