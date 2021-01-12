Факти ICTV – Випуск 18:45 (12.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: міністр Степанов розповів чи буде жорсткий карантин після 24 січня; підприємці продовжують ігнорувати обмеження; на кордонах зі Словаччиною та Угорщиною шалені черги; курортна Кирилівка розвалюється від потужних штормів; у Києві поспіхом розбирають новорічні локації щоб не провокувати людей порушувати карантин.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.