Факти ICTV – Випуск 18:45 (12.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: крісло скандального Гладковського зайняв полковник Сергій Кривонос, президент призначив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони; Укроборонпром після резонансних скандалів намагається берегти репутацію, підприємство представило оновлений БТР з новим міцним корпусом.

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