Факти ICTV – Випуск 18:45 (12.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: загроза повернення до жорсткого карантину. Кількість інфікованих коронавірусом швидко збільшується; подвійне громадянство. Коли українці зможуть отримувати паспорти інших держав без втрати українського; початок зими в березні. Столицю накрив сніг та мінусова температура.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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