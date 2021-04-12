Факти ICTV – Випуск 18:45 (12.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: можливість російського вторгнення в України реальна і держава до цього готова – президент Зеленський в інтерв’ю CNN; в Україні аж п’ятеро людей отримали необхідні дві дози вакцини проти коронавірусу, з такими темпами і якістю щеплення, нам не бачити фіналу епідемії та серії локдаунів; Факти зацікавились старою дитячою лікарнею на парковій Алеї в Києві, якої у жодних реєстрах немає, а значить хтось уже поклав око на ласий шматок столичної землі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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