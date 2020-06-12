Факти ICTV – Випуск 18:45 (12.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у дружини президента Володимира Зеленського Олени діагностували коронавірус; у деяких регіонах України можуть повернути скасовані обмеження через збільшення кількості нових випадків коронавірусу; онлайн-концерт на підтримку аеропорту Київ – летовище на межі банкрутства.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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