Факти ICTV – Випуск 18:45 (12.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент Зеленський оголосив війну бурштиновій мафії; хто компенсує людям збитки через прорив дамби на Одещині; смертельні аварії на дорогах країни стаються щодня; смачна кухня, вино, гостинність, історія та природа – Грузія чекає вас на відпочинок.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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