Факти ICTV – Випуск 18:45 (12.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Лукашенко обіцяє всіх ледарів навчити працювати – так президент Білорусі прокоментував масові протести; в Україні знову різко зросла кількість хворих на коронавірус, влада готується до другої хвилі і змінює критерії розподілу регіонів на зони; на Донбасі ворог досі провокує українських військових.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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