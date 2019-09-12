Факти ICTV – Випуск 18:45 (12.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передову повертаються довготривалі обстріли, за минулу добу двоє загиблих, хлопцям було 21 і 33 роки; у Києві відкривається щорічна зустріч Ялтинська Європейська Стратегія; спекотне і посушливе літо – головний ворог цьогорічного неврожаю картоплі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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