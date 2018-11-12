Факти ICTV – Випуск 18:45 (12.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: через псевдо-вибори на Донбасі Росії загрожують нові санкції. Як бюджетників і студентів змушували голосувати; у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк затримали ще одного підозрюваного; корупційний скандал на Волині. Колишні бійці АТО вимагають звільнити очільника геокадастру – бо роздає землі за гроші.

Опубліковано Листопад, 12 в 19:59



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