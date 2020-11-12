Факти ICTV – Випуск 18:45 (12.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні кількість хворих уже сягнула 11 тис; через пандемію в Україні скасували планові операції; медреформа в селах, схоже, провалилася; президента з Covid-19 помістили у Феофанію; на кордоні зі Словаччиною шалені черги автівок; які вітаміни допоможуть зміцнити імунітет.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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