Факти ICTV – Випуск 18:45 (13.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за минулу добу бойовики 5 разів порушили режим тиші, 1 український військовий поранений; суворі обмеження на і ввезення сировини за кордон лише посилять позиції української металургії та деревообробки; завтра по Україні подекуди сніг та дощ.

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