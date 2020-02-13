Факти ICTV – Випуск 18:45 (13.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перша смерть від коронавірусу в Японії. Померла старенька жінка, яка ніколи не подорожувала, як вона заразилась невідомо; восьмеро українців із Закарпаття загинули в автокатастрофі у Псковській області; першого травня в Україні запроваджують електронну акцизну марку; іноземні бізнесмени розказали як їм працюється в Україні – у рейтингу незадоволення: страшна бюрократія, дорогі візи, погане знання англійської і юристи-здирники; в Україні з’явилось чимало якісних будматеріалів, які окрім іншого суттєво здешевлюють ремонт українським родинам, про вартість і якість робіт.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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