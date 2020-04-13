Факти ICTV – Випуск 18:45 (13.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні рекордна кількість нових інфікованих, заразились сотня людей навіть у Києво-Печерській Лаврі; ВР змінила цьогорічний бюджет; у Європі та США вже кілька днів зменшується кількість померлих; кожне п’яте мале підприємство не переживе кризи, мільйон українців нині втратили роботу; у Чорнобильській зоні досі палає пожежа, а на українських кордонах черги – на свята повертаються заробітчани.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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