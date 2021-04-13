Факти ICTV – Випуск 18:45 (13.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться:війська Росії відправили на кордон з Україною через погрози НАТО; ВР працює в режимі позачергових засідань, про перелік документів і продуктивність їх опрацювання; ізраїльські лікарі закривають ковідні відділення і святкують перемогу над епідемією, з 23 травня країна відкриває кордони, правда, з обмеженнями; Україна поки лише входить у пік третьої хвилі, госпіталізацій стає менше, однак темпи вакцинації все ще жалюгідно низькі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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