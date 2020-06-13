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Факти ICTV – Випуск 18:45 (13.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні за добу виявлено 753 випадки хворих на Covid-19 – це новий анти рекорд; резонансне затримання у столиці – викрили хабарників, які хотіли підкупити САП та НАБУ за закриття справи проти колишнього міністра екології  Миколи Злочевського; російські найманці сьогодні атакують цілий день; із понеділка відкривають головні повітряні ворота країни. Аеропорт Бориспіль готує прийом та відправку перших 15 рейсів, але все за умов епідемічної безпеки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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